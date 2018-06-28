В лесу близко от поселка Циркуны под Харьковом в автомобиле Land Rover было обнаружено тело активиста 58-летнего Гамзата Гаджиева, которого 18 июня объявил в розыск. Эту информацию подтвердили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину обнаружили местные жители. Был в авто без одежды,передает со ссылкой на .

В день исчезновения Гаджиев Гамзат Ибрагим-оглы уехал из дома на собственном авто около 10.00. Через час перестал отвечать на звонки. Жена подала заявление в полицию об исчезновении мужа. По словам женщины, с собой у него было $ 50 тыс.

Известно, что Гаджиев некоторое время был атаманом Слободского казачьего округа. В Харьков он переехал после аннексии Крыма. Стал одним из организаторов совместного патрулирования города казаками и правоохранителями - для предотвращения правонарушений и сепаратистских проявлений, подобных тем, которые начались в то время на Донбассе. Также он был активистом общественной организации "Национальная ассоциация содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями".

В автомобиле активиста денег не обнаружили. Подробности смерти полиция пока не разглашает. Назначены экспертизы, которые установят время и причину смерти.

26 июня в на проспекте Победы нашли мертвым 21-летнего студента. Он повесился на 24-м этаже недостроенного корпуса национального медуниверситета им. Богомольца. Найденный студент - Роман Ювковецкий. Последний раз живым его видели 19 июня.

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