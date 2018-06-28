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Группа инвесторов Facebook хочет уволить Цукерберга – СМИ
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28.06.2018 03:10
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Шестеро бизнесменов, вложивших в Facebook около $3 млрд, недовольны
структурой управления компании, из-за которой они не могут влиять
на основателя, совладельца и руководителя соцсети Марка Цукерберга,
сообщило издание Business Insider со ссылкой на источники. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Цукербергу удается
контролировать большинство голосов акционеров Фото: EPA Бизнесмены,
вложившие в соцсеть около $3 млрд, якобы недовольны структурой
управления Facebook, а также чередой скандалов вокруг соцсети,
связанных с вмешательством в выборы США и утечкой данных
пользователей.По данным издания, большинство независимых акционеров
компании считают, что на место Цукерберга нужно назначить
"независимого менеджера". Такие предложения отклоняются, поскольку
Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют акциями, дающими
право на большее количество голосов.Один из инвесторов пояснил
изданию, что Цукерберг, одновременно занимая должности председателя
правления и главного исполнительного директора компании, "никому не
подотчетен", что является "плохой управленческой практикой". В
главном офисе Facebook от комментариев отказались.Facebook был
основан в феврале 2004 года. Сейчас сервисом ежедневно
пользуются 1,45 млрд человек. Несмотря на скандальные
публикации и разоблачения, соцсеть в первом квартале 2018
года нарастила прибыль и аудиторию. 34-летний Цукерберг
владеет 28% акций компании. По оценке Bloomberg,
он четвертый в списке богатейших людей мира с состоянием в $70
млрд.
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