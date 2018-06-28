Шестеро бизнесменов, вложивших в Facebook около $3 млрд, недовольны структурой управления компании, из-за которой они не могут влиять на основателя, совладельца и руководителя соцсети Марка Цукерберга, сообщило издание Business Insider со ссылкой на источники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Цукербергу удается контролировать большинство голосов акционеров Фото: EPA Бизнесмены, вложившие в соцсеть около $3 млрд, якобы недовольны структурой управления Facebook, а также чередой скандалов вокруг соцсети, связанных с вмешательством в выборы США и утечкой данных пользователей.По данным издания, большинство независимых акционеров компании считают, что на место Цукерберга нужно назначить "независимого менеджера". Такие предложения отклоняются, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют акциями, дающими право на большее количество голосов.Один из инвесторов пояснил изданию, что Цукерберг, одновременно занимая должности председателя правления и главного исполнительного директора компании, "никому не подотчетен", что является "плохой управленческой практикой". В главном офисе Facebook от комментариев отказались.Facebook был основан в феврале 2004 года. Сейчас сервисом ежедневно пользуются 1,45 млрд человек. Несмотря на скандальные публикации и разоблачения, соцсеть в первом квартале 2018 года нарастила прибыль и аудиторию. 34-летний Цукерберг владеет 28% акций компании. По оценке Bloomberg, он четвертый в списке богатейших людей мира с состоянием в $70 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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