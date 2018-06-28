В Сети были опубликованы новые изображения будущего флагманского смартфона Meizu 16. Презентация устройства должна состояться в августе текущего года. Об этом пишет со ссылкой на .

Судя по изображениям, дизайн гаджета не будет сильно отличаться от предшественника Meizu 15.

При этом рамки устройства станут более тонкими, также не будет физической кнопки Home со встроенным в нее сканером отпечатков пальцев.

Вероятно, что сканер Touch ID будет перемещен на боковую грань, или же вообще встроен в экран.

Смартфон получит две модификации - с процессорами Snapdragon 710 и топовым Snapdragon 845.

Ранее сообщалось, что эксперты установили, какой в мире.

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