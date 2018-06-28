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Супрун заявила, что местные власти тормозят реформу здравоохранения в Украине
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28.06.2018 03:33
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Местные власти не выделяют средства на покупку компьютеров
медучреждениям, которые готовы работать по новым стандартам,
отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины
Ульяна Супрун. Супрун: Критическая ситуация в Луганской, Сумской и
Черниговской областях Фото: Уляна Супрун / Facebook "Главные врачи
медицинских учреждений первичного звена готовы перейти на новую
систему, но они сетуют, что местные власти в районах не дали им
разрешения на автономизацию. А во-вторых, не выделяют средства на
покупку необходимого оснащения. Например, компьютеров для
врачей", – пояснила она.По словам Супрун, критическая ситуация
в Луганской, Сумской и Черниговской областях, в которых меньше
только медицинских учреждений подключились к системе "Электронное
здоровье".В то же время она отметила, что 149 коммунальных
заведений и 12 частных уже подписали договоры с Национальной
службой здоровья Украины (НСЗУ) и будут работать по новым
правилам.И.о. министра убеждена, что медики желают перехода на
новую систему, так как понимают, что получат дополнительное
финансирование.Закон о реформе здравоохранения вступил в силу
в январе 2018 года. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко
заявлял, что на первом этапе медреформы изменится принцип
финансирования больниц и поликлиник, поскольку средства будут
выделяться на оплату конкретных медуслуг, а не условных койко-мест
в больницах.С 1 июля по новой модели деньги начнут получать
медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ. Среди
больниц первой волны – все медучреждения Киева, Винницы,
Полтавы, Черкасс, Кривого Рога и Кременчуга.
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