Местные власти не выделяют средства на покупку компьютеров медучреждениям, которые готовы работать по новым стандартам, отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Супрун: Критическая ситуация в Луганской, Сумской и Черниговской областях Фото: Уляна Супрун / Facebook "Главные врачи медицинских учреждений первичного звена готовы перейти на новую систему, но они сетуют, что местные власти в районах не дали им разрешения на автономизацию. А во-вторых, не выделяют средства на покупку необходимого оснащения. Например, компьютеров для врачей", – пояснила она.По словам Супрун, критическая ситуация в Луганской, Сумской и Черниговской областях, в которых меньше только медицинских учреждений подключились к системе "Электронное здоровье".В то же время она отметила, что 149 коммунальных заведений и 12 частных уже подписали договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и будут работать по новым правилам.И.о. министра убеждена, что медики желают перехода на новую систему, так как понимают, что получат дополнительное финансирование.Закон о реформе здравоохранения вступил в силу в январе 2018 года. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что на первом этапе медреформы изменится принцип финансирования больниц и поликлиник, поскольку средства будут выделяться на оплату конкретных медуслуг, а не условных койко-мест в больницах.С 1 июля по новой модели деньги начнут получать медучреждения, которые заключили договоры с НСЗУ. Среди больниц первой волны – все медучреждения Киева, Винницы, Полтавы, Черкасс, Кривого Рога и Кременчуга. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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