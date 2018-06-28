Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека просит пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова сообщить президенту Владимиру Путину о невыполнении договоренности о визитах к политзаключенным в . Об этом она написала в Facebook.

Так, Денисова обратилась с письмом к Пескову, "который часто заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов". В частности, Денисова сообщила о безрезультатности переговоров с омбудсменом Татьяной Москальковой, передает со ссылкой на .

"В своем официальном письме я обращаю внимание господина Пескова на то, что переговоры с уполномоченным Татьяной Москальковой никаких результатов не дали. И прошу его проинформировать президента , что предоставленные мне как уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека гарантии о безусловном и беспрепятственном допуске к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются", - написала она.

Обратилась также и к заместителю руководителя Админстрации Президента - пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который...

Опубликовано Людмилой Денисовой Среда, 27 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова написала письмо главе Администрации президента Российской Федерации (РФ) Антону Вайне, в котором просит гарантировать к украинским политзаключенным доступ, который был гарантирован президентом Владимиром Путиным.

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