Комментируя открытие Специализированной антикоррупционной прокуратурой уголовного производства о возможной фальсификации доказательств в "янтарном деле", Национальное антикоррупционное бюро Украины отметило, что расследование "янтарного дела" на всех этапах сопровождала САП. САП открыла производство после заявления Полякова Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook Об этом 27 июня сообщили в Бюро, отметив, что об открытии производства узнали из СМИ и получили подтверждение в реестре досудебных расследований."Подчеркиваем, что прокуроры САП как процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного дела" на всех этапах; вместе с детективами проводили анализ собранной доказательной базы перед открытием материалов производства для ознакомления стороне защиты, а, следовательно, несут равноценную ответственность", – прокомментировали в НАБУ.Ведомство подчеркнуло, что стенограмма аудиозаписи, в достоверности которой сомневается нардеп, – "абсолютно корректная", а ее достоверность и полное соответствие аудиозаписи можно подтвердить, назначив дополнительную экспертизу.В НАБУ считают заявления Полякова о фальсификации доказательств против него "очередной попыткой любым способом избежать ответственности".19 июня 2017 года детективы НАБУ по подозрению в получении взятки задержали охранника внефракционного нардепа Борислава Розенблата. По информации ведомства, взятку передавали за решение вопроса по лицензированию добычи янтаря.Глава САП Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200 тыс. предназначалась Розенблату и Полякову. В июле Верховная Рада сняла неприкосновенность с двух нардепов. Суд назначил Розенблату и Полякову меры пресечения в виде залогов и обязательств сдать загранпаспорта и носить электронные браслеты.В ноябре в САП анонсировали завершение досудебного расследования по этому делу.8 февраля 2018 года суд разрешил Полякову снять электронный браслет.6 июня суд продлил обязательства Полякова на два месяца. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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