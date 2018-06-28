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Антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту возможной фальсификации детективом НАБУ доказательств в "янтарном деле"
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28.06.2018 03:49
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Комментируя открытие Специализированной антикоррупционной
прокуратурой уголовного производства о возможной фальсификации
доказательств в "янтарном деле", Национальное антикоррупционное
бюро Украины отметило, что расследование "янтарного дела" на всех
этапах сопровождала САП. САП открыла производство после заявления
Полякова Фото: Спеціалізована антикорупційна прокуратура / Facebook
Об этом 27 июня сообщили в Бюро, отметив, что об открытии
производства узнали из СМИ и получили подтверждение в реестре
досудебных расследований."Подчеркиваем, что прокуроры САП как
процессуальные руководители сопровождали расследование "янтарного
дела" на всех этапах; вместе с детективами проводили анализ
собранной доказательной базы перед открытием материалов
производства для ознакомления стороне защиты, а, следовательно,
несут равноценную ответственность", – прокомментировали в
НАБУ.Ведомство подчеркнуло, что стенограмма аудиозаписи, в
достоверности которой сомневается нардеп, – "абсолютно
корректная", а ее достоверность и полное соответствие аудиозаписи
можно подтвердить, назначив дополнительную экспертизу.В НАБУ
считают заявления Полякова о фальсификации доказательств против
него "очередной попыткой любым способом избежать
ответственности".19 июня 2017 года детективы НАБУ по подозрению в
получении взятки задержали охранника внефракционного нардепа
Борислава Розенблата. По информации ведомства, взятку
передавали за решение вопроса по лицензированию добычи
янтаря.Глава САП Назар Холодницкий заявил, что взятка в $200
тыс. предназначалась Розенблату и Полякову. В
июле Верховная Рада сняла неприкосновенность с двух
нардепов. Суд назначил Розенблату и Полякову меры
пресечения в виде залогов и обязательств сдать загранпаспорта
и носить электронные браслеты.В ноябре в САП
анонсировали завершение досудебного расследования по этому
делу.8 февраля 2018 года суд разрешил Полякову снять
электронный браслет.6 июня суд продлил обязательства
Полякова на два месяца.
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