В селах Бондуровка и Стратиевка Чечельницкого района Винницкой области во время застолья на выпускном балу отравились школьники и их родственники. Их количество выросло до 62 человек. 9 из них - дети до 15 лет.

Все госпитализированы праздновали школьный выпуск. В селе Бондуровка застолье устроили в доме культуры для 68 человек, в селе Стратиевка - в школьной столовой для 85 человек. Обычно в деревнях на выпускные вечера приходят целыми семьями и также остаются на застолье,передает со ссылкой на .

"Блюда для стола заказывали в кафе в соседнем селе. Кухня у них была выездная", - говорит Gazeta.ua Вадим Кобзарь из пресс-центра Нацполиции в Винницкой области.

Позже стало известно, что приготовленные блюда повара привезли на выпускные вечера без холодильного оборудования. Работники кафе не прошли медосмотр.

Продукты для приготовления блюд закупали на рынках двух райцентров. Это домашние колбасы, копченое мясо, овощи и фрукты. Также скупались на продуктовой базе Де-люкс города Бершадь.

К административной ответственности привлекли владелицу кафе и директора УВК села Стратиевка.

Сейчас в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы интенсивного лечения и в Чечельницкий больницы планового лечения находится 62 человека. Среди них 23 ребенка с признаками острой кишечной инфекции, сообщили в Винницкой .

"Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз" Острый гастроэнтероколит". Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести", - сообщили чиновники.

Следователи назначен ряд экспертиз. Проводят бактериологические лабораторные исследования отобранного материала. Результаты сообщат позже.

Открыли уголовное производство. За такое преступление предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

В кафе в Ярмолинецкого района Хмельницкой области 16 человек отравились на поминальном обеде. Причиной отравления стали пищевые продукты.

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