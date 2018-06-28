Президент США Дональд Трамп считает неизбежным участие России в дискуссиях, затрагивающих глобальные вопросы внешней политики, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

“Президент глубоко убежден, что Россия непременно будет участником этих важных геостратегических дискуссий”, — сказал начальник американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса по ассигнованиям, отвечая на просьбу сенаторов прокомментировать слова Трампа о необходимости возвращения России в формате “большой семерки”.

По словам Помпео, американский руководитель рассчитывает выявить сферы, в которых Россия и США могли бы вести продуктивные дискуссии, которые пойдут на пользу обоим государствам. При этом госсекретарь обратил внимание на то, что “нынешняя власть была гораздо жестче по отношению к России, чем многие другие предыдущие администрации”.

Напомним, ранее американский руководитель, перед тем как отправиться на саммит G7 8-9 июня в Канаде, заявил о том, что членство России в клубе должно быть восстановлено. Он добавил, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято вместе всеми участниками Группы семи.

В ответ на заявление Трампа Путин сказал, что Россия не выходила из G8, а другие члены клуба отказались участвовать в саммите на российской территории “по известным соображениям”. Он призвал всех участников “семерки” приехать в Москву.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель назвали условиями возвращения России в G7 изменение позиции Москвы по Крыму и прогресс в украинском конфликте.

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