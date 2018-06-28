Украинский работника в Польше раздавила лестница По теме: 27 июня на 46-летнего украинского работника в польском Вроцлаве обвалилась часть лестницы. Чтобы достать мужчину из-под части здания, пришлось использовать кран. Спасатели и правоохранители работали 2 часа. От полученных травм мужчина скончался,передает со ссылкой на . Причиной аварии занялась прокуратура, сообщил представитель Городской комендатуры полиции во Вроцлаве Лукаш Дутковяк. На место также приехала представители государственной инспекции труда. Строительные работы приостановили. В Венгрии близко города Мезёкёвешд грузовой фургон наехал на двух украинцев. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 11 июня, на автобане М-3. Об этом со ссылкой на венгерскую полицию сообщают местные СМИ.











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