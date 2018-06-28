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Рейтинг богатейших семей мира возглавили владельцы супермаркетов Walmart
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28.06.2018 04:27
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Согласно рейтингу агентства Bloomberg, семейство Уолтон,
контролирующее сеть почти из 12 тыс. супермаркетов Walmart,
обладает состоянием в $151,5 млрд. Первый магазин семейство Уолтон
приобрело еще в 1945 году Фото: EPA В рейтинге учитывались только
довольно "старые деньги" – состояния, которые хотя бы раз были
переданы по наследству из одного поколения в другое и не остались в
руках единственного наследника.На первом месте с состоянием в
$151,5 млрд оказалось семейство Уолтон, контролирующее сеть почти
из 12 тыс. супермаркетов Walmart. Первый магазин Сэм Уолтон
приобрел в 1945 году.Вторую позицию с $98,7 млрд заняли Чарльз и
Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, основавшего в 1940 году химическую
корпорация Koch Industries.Третье место ($89,7 млрд) удерживают
наследники Фрэнка Марса, который создал кондитерскую компанию Mars
в 1911 году.В пятерку богатейших семей мира вошли три бельгийские
династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие
пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($54,1 млрд), и семья
Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes ($49,2 млрд).В списке
также оказались члены семьи Амбани, контролирующие крупнейший
индийский холдинг Reliance Industries ($43,4 млрд), немецкая семья
Альбрехт (владеет сетью супермаркетов Aldi, $38,8 млрд), основавший
сеть супермаркетов Auchan француз Жерар Мюлье и его потомки ($37,5
млрд), потомки основателя Samsung Ли Бен Чхоля ($30,9 млрд) и
другие.В марте Bloomberg публиковало мировой рейтинг миллиардеров.
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