Согласно рейтингу агентства Bloomberg, семейство Уолтон, контролирующее сеть почти из 12 тыс. супермаркетов Walmart, обладает состоянием в $151,5 млрд. Первый магазин семейство Уолтон приобрело еще в 1945 году Фото: EPA В рейтинге учитывались только довольно "старые деньги" – состояния, которые хотя бы раз были переданы по наследству из одного поколения в другое и не остались в руках единственного наследника.На первом месте с состоянием в $151,5 млрд оказалось семейство Уолтон, контролирующее сеть почти из 12 тыс. супермаркетов Walmart. Первый магазин Сэм Уолтон приобрел в 1945 году.Вторую позицию с $98,7 млрд заняли Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, основавшего в 1940 году химическую корпорация Koch Industries.Третье место ($89,7 млрд) удерживают наследники Фрэнка Марса, который создал кондитерскую компанию Mars в 1911 году.В пятерку богатейших семей мира вошли три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($54,1 млрд), и семья Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes ($49,2 млрд).В списке также оказались члены семьи Амбани, контролирующие крупнейший индийский холдинг Reliance Industries ($43,4 млрд), немецкая семья Альбрехт (владеет сетью супермаркетов Aldi, $38,8 млрд), основавший сеть супермаркетов Auchan француз Жерар Мюлье и его потомки ($37,5 млрд), потомки основателя Samsung Ли Бен Чхоля ($30,9 млрд) и другие.В марте Bloomberg публиковало мировой рейтинг миллиардеров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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