Решение Национального банка Украины (НБУ) украинскую платежную систему Tyme за помощь российским игрокам в обходе санкций не полностью парализовало денежные переводы между странами.

Такую возможность сохранила платежная система "Юнистрим", которая лишилась только одного из двух каналов выдачи средств на Украине и переводит деньги через британскую CEL.INT, передает со ссылкой на . Эксперты считают, что юрисдикция посредника может защитить этот канал выплат.

По даннім издания, платежная система "Юнистрим" до сих пор предлагает услугу денежных переводов из России в Украину, несмотря на санкции. В колл-центре системы сообщили, что переводы на Украину осуществляются через офисы "Юнистрима" и партнеров. В офисе "Юнистрима" корреспонденту пояснили, что перевод можно провести только в евро, а выдачей средств в Украине занимается британская платежная система CEL.INT.

Какие украинские банки выдают переводы от "Юнистрим"

У нее заключены договоры с украинскими банками — в итоге платеж, отправленный из России через "Юнистрим", выдается в Украине Ощадбанком, Юнексбанком, Аккордбанком, Credit Optima Bank и IBox Bank. По крайне мере до 20 июня переводы из России на Украину можно было провести прямо с сайта "Юнистрима", сейчас такая возможность пропала.

Раньше "Юнистрим" проводил платежи на Украину не только через CEL.INT, но и через украинскую Welsend, которая принадлежит государственному Укргазбанку. Информацию об этом в открытом доступе в последний раз предоставлял сотрудник "Юнистрима" 8 июня на официальной странице платежной системы в "ВКонтакте". Однако, как следует из рассылки "Юнистрима" по партнерам, с 21 июня (то есть после отзыва лицензии у Tyme) единственной платежной системой для выдачи переводов на Украине осталась CEL.INT.

лишил Tyme лицензии за помощь российским системам денежных переводов в обходе санкций. Она выступала посредником, выдававшим средства, отправленные из России, в Украине. После отзыва лицензии у Tyme переводы в Украину прекратили Contact (из дальнего и ближнего зарубежья) и "Золотая корона" (из РФ).

Причины отзыва лицензии у Tyme

Как сообщили "Ъ" источники, близкие к , именно переводы "Золотой короны" стали причиной для отзыва лицензии у Tyme. Информация о том, что "Золотая корона", вопреки санкциям, проводила платежи в Украину, все еще содержится на сайтах банков-партнеров, в том числе на сайте российского банка "Возрождение". Пресс-служба "Золотой короны" на требование ограничилась ответом, что платежная система "по описанной схеме трансакции не осуществляет".

В пресс-службе "Юнистрима" заверили, что «система не представлена в Украине и не имеет договоров с выплачивающими банками в Украине» (что формально соответствует действительности).

Закроют ли "Юнистрим"

В пресс-службе подчеркнули, что предупреждали платежные системы о "недопустимости сотрудничества с платежными системами, к которым Украиной применены санкции, а также взаимодействия с ними через посредство других платежных систем и организаций независимо от их юрисдикции". В случае несоблюдения соответствующих ограничений после направленного предупреждения примет "адекватные меры воздействия, как это было в случае с Tyme". На вопросы относительно действий CEL.INT и Welsend в не ответили.

Доцент кафедры политической теории МГИМО политолог Кирилл Коктыш не исключает, что предпочтет не замечать переводы через британскую CEL.INT. По его словам, если Украина еще допускала резкие заявления в отношении некоторых стран Восточной Европы и даже Германии, то отношения Украины с Великобританией сейчас хорошие и "вряд ли их станут портить в связи с описанной историей".

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