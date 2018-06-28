Тестирование услуги по сохранению номера после смены мобильного оператора планируют провести в феврале–апреле 2019 года, рассказали в Национальной комиссии Украины по вопросам регулирования связи и информатизации. Этот материал можно прочитать и на украинском языке За сохранение номера будут взымать "символическую плату" – СМИ Фото: pixabay.com Решение поддержала Украинская ассоциации операторов связи "Телас" и предприятие "Украинский государственный центр радиочастот", которое станет администратором централизованной базы данных перенесенных номеров.Согласно утвержденному плану (.doc), тестирование новой услуги планируют провести в феврале–апреле следующего года.По данным газеты "Сегодня", вначале за сохранение номера будут взымать "символическую плату". При этом абонент сможет менять оператора не чаще одного раза в 30 дней. Перенос данных из одной сотовой сети в другую будет занимать от 24 часов до трех рабочих дней. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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