Житель села Новичка Ивано-Франковской области задушил свою жену, потому что та защищала Надежду Савченко и назвала его "москалем". Мужчине присудили 7 лет лишения свободы.

В суде он объяснил, что 12 марта между супругами вспыхнула ссора на тему политики. Мужчина сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ жена закинула ему отсутствие патриотизма и назвала москалем, напомнив, что и его мать по происхождению - руссиянка. Во время ссоры женщина плюнула мужу в лицо, - говорится в деле из Единого государственного реестра судебных решений,передает со ссылкой на .

Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить. После содеянного мужчина пытался вернуть супругу к жизни искусственным дыханием. Когда это не помогло, накрыл тело ковриком, а потом отключил ее телефон.

Через несколько дней в дом пришла соседка. Обвиняемый ей сказал, что его сожительница утопила телефон, а сама поехала в больницу. В медицинских учреждениях соседка женщины не нашла и сообщила об исчезновении в полицию. В дом наведались правоохранители, и убийца показал им труп.

В нашли мертвым 21-летнего студента Киевского политехнического института Романа Ювковецкого. Он повесился на 21-м этаже недостроенного корпуса национального медуниверситета им. Богомольца.

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