В результате взрыва в трехэтажном жилом доме в городе Вуппертале в
Германии разрушилась часть дома на всю его высоту. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Здание получило значительные
разрушения Скриншот: Isabelle Kurz / Twitter В результате взрыва
обрушилась часть здания, был пожар.После взрыва часть жителей не
смогли самостоятельно выбраться из дома, им помогали спецслужбы.Не
исключено, что после разборки завала количество пострадавших может
увеличиться.О причинах взрыва пока не сообщается.
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