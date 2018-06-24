"Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова"

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова" , - отметил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген, напомнив, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, сообщает DW.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании .