|Генсек Совета Европы будет официально просить освободить Сенцова
|24.06.2018 14:10
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"Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова"Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 25 июня подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской колонии.
Фото: EPA
"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - отметил заместитель генсека СЕ Даниэль Гольтген, напомнив, что генсек как руководитель СЕ имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, сообщает DW.
Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский режиссер Олег Сенцов сам должен инициировать решение вопроса о своем помиловании.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в среду, что обратилась с письмом к российской коллеге Татьяне Москальковой, в котором просит помогать освобождению Сенцова и обратиться с соответствующей просьбой к президенту РФ