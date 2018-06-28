"" просматривает 34-летнего защитника Папу Гуйе. Игрок прошёл медосмотр с командой, поедет на сборы. Имеет шансы подписать полноценный договор с киевским клубом.

Сенегальский центральный защитник известен в Украине по выступлениям за "Волынь", "", "". В лучшие времена " Металлиста" был шефом обороны команды Маркевича. Имеет очень хорошую антропометрию, сильный в физической борьбе, игре на втором этаже, значительный опыт. Но уже из-за возраста потерял скорость и последний сезон был без игровой практики,передает со ссылкой на .

После золотой эры " Металлиста" карьера Папы покотилася вниз. На коротком отрезке помог Маркевичу в тонущем "Днепре", когда нужна была ротация для футболистов, которые играли в Лиге Европы. Дальше не нашел себя в "Ростове", не смог зарекомендовать на уровне скромного казахского "Актобе". В прошлом сезоне вообще был без клуба. С зимы поддерживает форму вместе с "".

В лучшие времена " Металлиста" был шефом обороны команды Маркевича

Понятно, что наилучшие рекомендации Папе Гуйе дал Евгений Красников. Этот специалист в свое время был одним из творцов "Металлиста" наилучших времен. С нового сезона будет работать в "". Фактически Красников уже ведет свою работу. Он прекрасно знает, все сильные стороны сенегальского защитника.

В настоящий момент "" декларирует желание доверять больше собственным молодым игрокам. Школа стала в последнее время работать довольно хорошо, поставляя интересных игроков в первую команду. Понятно, что без легионеров не обойтись. Но это должны быть сильные игроки, на ключевые позиции, которые сделают команду сильнее с первого матча. А здесь речь идет о 34-летнем защитнике, который последние сезоны не играл.

"Позицию левого центрального защитника в "" полностью укомплектована. С правым центральным есть некоторые нюансы. Несомненно, что основным должен быть Никита Бурда. А вот с дублером ситуация более сложна. Держать на скамье игроков уровня Вербича роскошь для нынешних экономических условий. Наверно, потому и возник вариант с Папой Гуйе. Его роль в этой команде просто быть присутствует в заявке. Потому что очень высокая вероятность, что свои позиции Кадар удержит, а место на скамейке запасных соответственно достанется Шабанову. получит свой шанс только в случае травмы/дисквалификации Никиты", - говорит блоггер Михаил Смоловой.

Держать на скамье игроков уровня Вербича роскошь для нынешних экономических условий. Наверно, потому и возник вариант с Папой Гуйе

Наверно, что в такой ситуации приглашение Папы Гуйе выглядит логичным. Подписывать квалифицированного, центрального защитника за большие деньги и большую зарплату, чтобы он оставил на лаве запасных прогрессирующего Никиту Бурду, нет смысла. Главная ставка должна делаться именно на 23- летнего украинца, который в конечном итоге восстановился от всех своих травм, стал весной лидером защиты "" и получил приглашение от сборной Украины. Возрастной сенегальский защитник должен иметь только роль дублера и игрока ротации. В первую очередь надо думать, как не навредить Бурде.

Можно было бы попробовать больше доверzть кому-то из собственных молодых игроков роль дублера, действительно четвертого центрального защитника. Но проблема в том, что в аренде разочаровали Лукьянчук и Очигава. Миколенко в первой команде видят на позиции левого защитника, где он время от времени подменяет хорвата Пиварича. пропустил почти весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы. Идти в длинный сезон с дисквалификациями, матчами дважды в неделю, травмами, потерей формы только с одним правым центральным защитником - не совсем мудрое решение.

Сенегальский защитник абсолютно подходит под футбольную философию Александра Хацкевича

Невзирая на определенный скепсис болельщиков на возможный переход Папы Гуйе к "", это может быть выгодно киевскому клубу из многих причины. Сенегальский защитник абсолютно подходит под футбольную философию Александра Хацкевича высокий, фактурный, неуступчивый. Ему не нужно проходити адаптацию. Украинский футбол он знает прекрасно, а с командой тренируется из зимы. Поэтому знает все требования тренерского штаба. Клуб его приглашает в статусе свободного агента не на наивысшую зарплату. Это тоже очень важно, учитывая экономические реалии.

Кроме того, Гуйе имеет громадный опыт за своими плечами, в частности, и удачных выступлений в Лиге Европы. Это может быть очень полезным для молодых защитников "". Даже если он просто будет тренироваться только с командой. Как это было у случая с Олегом Гусевым, Русланом Ротанем, которые играли мало, но передавали молодым игрокам такой нужный опыт.

Сегодня Гуйе дебютировал за "" в товарищеском матче против коваливского "Колоса". Киевляне победили 2:1, но пропустили после "обрезки" Гуйе.

...

Сводка.нет - Новости Украины и Мира