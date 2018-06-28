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Facebook частично снял запрет на рекламу криптовалют
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28.06.2018 05:27
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Объявления об электронных денежных средствах будут появляться в
Facebook только после предварительной проверки. В мире существует
больше 2 тыс. видов криптовалют Фото: EPA По его словам, объявления
об электронных денежных средствах будут появляться только после
предварительной проверки. Рекламодателей обяжут подавать
специальные заявки с подробным описанием своих предложений и
подтверждением законности бизнеса."Мы изучим отзывы, посмотрим,
насколько хорошо эта политика работает и продолжим изучать эту
технологию, чтобы в случае необходимости мы могли ее пересматривать
с течением времени", – добавил Лезерн. При этом запрет на
рекламу бинарных опционов и первичного размещении коинов
(ICO), который действует с января 2018 года, остается в
силе.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не
контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. видов
криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и
Ethereum (эфириум).Американские миллиардеры Джордж
Сорос и Уоррен Баффет считают криптовалюту
финансовым пузырем.Руководитель главного инвестиционного
подразделения Deutsche Bank AG Маркус Мюллер не советует
инвестировать в криптовалюту в связи с реальным
риском полной потери средств.
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