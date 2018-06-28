Объявления об электронных денежных средствах будут появляться в Facebook только после предварительной проверки. В мире существует больше 2 тыс. видов криптовалют Фото: EPA По его словам, объявления об электронных денежных средствах будут появляться только после предварительной проверки. Рекламодателей обяжут подавать специальные заявки с подробным описанием своих предложений и подтверждением законности бизнеса."Мы изучим отзывы, посмотрим, насколько хорошо эта политика работает и продолжим изучать эту технологию, чтобы в случае необходимости мы могли ее пересматривать с течением времени", – добавил Лезерн. При этом запрет на рекламу бинарных опционов и первичного размещении коинов (ICO), который действует с января 2018 года, остается в силе.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. видов криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).Американские миллиардеры Джордж Сорос и Уоррен Баффет считают криптовалюту финансовым пузырем.Руководитель главного инвестиционного подразделения Deutsche Bank AG Маркус Мюллер не советует инвестировать в криптовалюту в связи с реальным риском полной потери средств. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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