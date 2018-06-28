Борьба с травлей в школах и вузах должна стать государственной
политикой, заявила глава директората инклюзивного и внешкольного
образования Министерства образования и науки Украины Лариса
Самсонова. Профильные ведомства будут проводить тренинги для
учителей Глава директората инклюзивного и внешкольного образования
МОН Лариса Самсонова отметила, что борьба с травлей должна стать
государственной политикой.В качестве примера она привела Швецию,
где за противодействие буллингу отвечает уполномоченный работник
минобразования.В Украине профильные ведомства и общественные
организации будет проводить тренинги для учителей по созданию
комфортной образовательной среды. С помощью специальных учебников и
лекций детей будут учить толерантности и нетерпимости к
насилию.Минобразования напомнило, что в рамках этих мер в конце
марта организовало встречу известного австралийского мотивационного
оратора Ника Вуйчича с учителями и учащимися общеобразовательных
украинских школ.Другие министерства работают над дополнительными
предложениями по этому поводу.
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