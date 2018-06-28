Борьба с травлей в школах и вузах должна стать государственной политикой, заявила глава директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования и науки Украины Лариса Самсонова. Профильные ведомства будут проводить тренинги для учителей Глава директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова отметила, что борьба с травлей должна стать государственной политикой.В качестве примера она привела Швецию, где за противодействие буллингу отвечает уполномоченный работник минобразования.В Украине профильные ведомства и общественные организации будет проводить тренинги для учителей по созданию комфортной образовательной среды. С помощью специальных учебников и лекций детей будут учить толерантности и нетерпимости к насилию.Минобразования напомнило, что в рамках этих мер в конце марта организовало встречу известного австралийского мотивационного оратора Ника Вуйчича с учителями и учащимися общеобразовательных украинских школ.Другие министерства работают над дополнительными предложениями по этому поводу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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