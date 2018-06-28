В Обухове Киевской области правоохранители по горячим следам задержали 36-летнего мужчину, который пытался изнасиловать женщину и ребенка.

Подозреваемый напал на 32-летнюю женщину, а после - на несовершеннолетнюю девочку в лесопарковой зоне города. В обоих случаях, он не довел свой преступный умысел до конца, сообщили в отделе коммуникации полиции области,передает со ссылкой на .

"Сначала мужчина набросился на прохожую женщину и затащил в кусты. Она изо всех сил пыталась отбиться, но напавшего напугало не физическое сопротивление, а звонок телефона. Он убежал, но через некоторое время вернулся и на том же месте напал на ребенка. На этот раз убежал от людей, которые прибежали на крик девочки", - говорится в сообщении.

О преступлениях в полицию сообщили родственники потерпевших.

"Правоохранители не имели права на ошибку - действовали быстро и слаженно. Обуховские полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и уже через 2 часа задержали нападавшего", - добавил начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов.

Продолжается комплекс следственных действий. Подозреваемый признался в содеянном. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. По факту покушения на изнасилование открыто уголовное производство.

В сети появилась фотография 28-летнего мужчины, который обоснованно подозревается в изнасиловании 10-летней девочки в одном из сел Новомосковского района Днепропетровскокй области.

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