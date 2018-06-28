Администрация президента США Дональда Трампа не прекращает попыток убедить своих союзников в Европе отказаться от планов строительства газопровода “Северный поток — 2”.

Об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, передает

“Мы активно вовлечены в усилия по убеждению европейских правительств и компаний в том, что усиление зависимости в области энергетики от России несовместимо с тем, чего мы пытаемся достичь, противодействуя России”, — сказал начальник американской дипломатии. Госсекретарь отметил, что в случае реализации планов строительства “Северного потока — 2” у “россиян появится еще больше возможностей оказывать политическое влияние” на все страны Европы.

“Северный поток 2” — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Северный поток-2 является расширением “Северного потока”. Проект “Северный поток” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу Северный поток.

Forbes отмечает, что одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину. Этот газопровод также исключает схему “виртуального реверса”, по которой Украина получала реально газ от Газпрома, оформленный как по операциям импорта из Европы без фактической прокачки таких объемов. Поскольку часть таких поставок шла с невыбранных квот “take or pay” у европейских потребителей, то прекращение “виртуального реверса” означает существенное подорожание газа для Украины и, главное, невозможность потребление газа без разрешения Газпрома.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам энергетики Амос Хохштайн считает, что такой вред приведет к критическому разбалансированию государственного бюджета Украины, за что “экономика Украины упадет”. По его мнению это может не только решить войну на востоке Украины в интересах России, но и существенно увеличить геополитическое влияние России в Европе, противоречит интересам США.

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