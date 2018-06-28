Президент Ирана Хасан Роухани пообещал сохранить величие страны перед внешним политическим давлением и заявил, что иранцы при необходимости готовы поставить США “на колени”.

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«Мы справимся с проблемами. Мы окажем давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью», – сказал Роухани.

Он также рассказал об экономических планах правительства, назвал ключевые направления развития. В частноти, Роухани пообещал борьбу с бедностью, создание рабочих мест и развитие производства.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий. США также не исключили, что в отношении компаний из Евросоюза, которые после выхода Вашингтона из соглашения продолжат сотрудничество со структурами Ирана могут быть введены санкции. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые рестрикции в отношении Ирана.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдения его интересов за СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из соглашения и продолжить придерживаться своих обязательств.

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