Надо отменять правки в законе о польском Институте национальной памяти. Украине и Польше необходимо найти общий язык именно сейчас. Сотрудничество между этими народами является ключом к безопасности Европы. Об этом заявил посол Польши в Украине Ян Пекло в дискуссии о перспективах украинского-польского диалога,передает со ссылкой на .

"Польша заинтересована в европейской Украине. Она выступает в ЕС за санкции в отношении России из-за агрессии в Украине, представляет интересы Украины в и Совбез . Выдвигаем инициативу назначить спецпредставителя в Донбассе. Если сейчас зациклимося на проблемах истории и прекратим это сотрудничество, то известно кто использует такую ​​политическую ситуацию против обоих наших народов", - сказал Ян Пекло.

О погрешности, которая мешает этому диалогу, высказался сопредседатель украинского-польского Форума партнерства Виталий Портников.

"Похоже, что для Польши Украина состоит только из Галичины и Волыни. А это 5 областей, которые даже не играют решающую роль в выборах. 90% украинский не в курсе о событиях на Волыни. А УПА воспринимают, как общий символ борьбы с оккупацией . Украинцы в Харькове вообще не понимают чем провинились перед Польшей, так как не являются участниками того исторического процесса. Поэтому Польши важно политический разговор направлять не только на Галичину и Волынь. Украина в целом относится к Польше так же, как в Словакии, Румынии, Венгрии " , - добавил Виталий Портников.

Как отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица, сотрудничество и взаимопонимание с Польшей у всех аспектах, кроме тех, которые касаются событий на Волыни во время Второй мировой. Для понимания, считает, не хватает диалога между самими политиками.

"Есть созреть к преодолению споров относительно исторического прошлого, потому что перед нами стоит стратегически важная задача. Провокации с уничтожением польских и украинских памятников является следствием работы кремлевской агентуры. А нам важно не поддаваться на эти провокации. Иначе будет под угрозой независимость обоих государств ", - отметил Андрей Дещица.

Призвал принять межправительственное соглашение в правовом поле, которое решит вопрос исторических памятников.

Тематическая панель состоялась на международной конференции "Круг Винценза. Будущее Карпат". Мероприятие проходит в рамках Первого международного форума Восточной и Центральной Европы Via Carpatia.

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