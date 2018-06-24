Глава Беларуси не уточнил, в состав государства может войти страна

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шкловский район страны.

Лукашенко напомнил, что в некоторых странах за нарушение технологий могут посадить в тюрьму или освободить.

"Слушайте, мы уже не в советские времена живем, когда собирались на пленумы и друг друга уговаривали. Если мы не будем строить таким образом наши отношения, мы скоро пойдем по миру без штанов. Пришли утром на планерку - наметили это сделать и это должно быть сделано железобетонно. Причина одна для невыполнения - смерть. Мы на фронте. не выдержит эти годы, провалимся - значит надо будет или в состав какой-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А, не дай бог, решат еще войну как в Украине", - заявил Лукашенко.

При этом глава Беларуси не уточнил, в состав государства может войти страна.

Напомним, Беларусь направила в Украину четыре грузовика с гуманитарной помощью в виде продуктов питания, предметов мебели, в том числе детских и холодильников.