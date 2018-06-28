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Тіна Кароль підірвала мережу сексуальним танцем на кріслі (ВІДЕО)
28.06.2018 06:21
Тіна Кароль хоч і дотримується стриманого стилю, все ж відверті фото і сексуальні образи присутні у її сценічному житті. Зараз співачка готується до феєричного перфомансу і часто публікує в мікроблохі фото- і відеозвіти.

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На цей раз прихильників підкорило гаряче відео за участю їх кумира.

На відео співачка танцює спокусливий танець на стільці, вміло повторюючи рухи за своїм хореографом. Розтяжка, пластичність і почуття ритму - Тіна танцює не гірше професіонала! Побачивши ролик, шанувальники тут же засипали знаменитість компліментами і відзначили, що з нетерпінням чекають нової програми.

Допис, поширений Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 23 Чер 2018 р. о 10:41 PDT



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