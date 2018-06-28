|Тіна Кароль підірвала мережу сексуальним танцем на кріслі (ВІДЕО)
|28.06.2018 06:21
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На цей раз прихильників підкорило гаряче відео за участю їх кумира.
На відео співачка танцює спокусливий танець на стільці, вміло повторюючи рухи за своїм хореографом. Розтяжка, пластичність і почуття ритму - Тіна танцює не гірше професіонала! Побачивши ролик, шанувальники тут же засипали знаменитість компліментами і відзначили, що з нетерпінням чекають нової програми.
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