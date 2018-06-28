По данным источников британской газеты The Times, президент США Дональд Трамп в результате новых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным может признать Крым российским и изменить санкционный режим. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп и Путин виделись дважды – в июле и ноябре 2017 года Фото: EPA По их мнению, результатом переговоров может стать признание присоединения Крыма к России, изменение санкционного режима в отношении Кремля, отказ США от совместных учений НАТО в Норвегии этой осенью, а также решение создать американскую базу в Польше на деньги польского правительства.Один из собеседников издания добавил, что Трамп может потребовать от Москвы выдачи США экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, получившего убежище в России.27 июня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и Путин на встрече в Москве договорились о месте и дате переговоров российского лидера с Трампом. Информацию об этом должны объявить 28 июня.Болтон отмечал, что Белый дом не ожидает конкретных результатов от встречи Трампа и Путина. Лидеры США и РФ встречались в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге, а также в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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