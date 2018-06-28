По данным источников британской газеты The Times, президент США
Дональд Трамп в результате новых переговоров с главой Кремля
Владимиром Путиным может признать Крым российским и изменить
санкционный режим. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Трамп и Путин виделись дважды – в июле и ноябре 2017 года
Фото: EPA По их мнению, результатом переговоров может стать
признание присоединения Крыма к России, изменение санкционного
режима в отношении Кремля, отказ США от совместных учений
НАТО в Норвегии этой осенью, а также решение создать американскую
базу в Польше на деньги польского правительства.Один из
собеседников издания добавил, что Трамп может потребовать от Москвы
выдачи США экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США
Эдварда Сноудена, получившего убежище в России.27 июня советник
президента США по нацбезопасности Джон Болтон и Путин на встрече в
Москве договорились о месте и дате
переговоров российского лидера с Трампом. Информацию об этом
должны объявить 28 июня.Болтон отмечал, что Белый дом не
ожидает конкретных результатов от встречи Трампа и
Путина. Лидеры США и РФ встречались в июле 2017 года на
полях саммита G20 в Гамбурге, а также в ноябре на
саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
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