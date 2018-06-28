"Мы решили быть последовательными и сохранить портреты выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номинальной стоимостью одна гривна изображен портрет князя Владимира Великого, две гривны - князя Ярослава Мудрого", - рассказал директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.

Два месяца назад ввел в обращение новые монеты 1 и 2 грн. Они постепенно заменят бумажные деньги соответствующего номинала. Специально изымать банкноты не будут. В то же время уже прекратил печатать их,передает со ссылкой на .

Плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать. Ведь ежегодно из оборота изымают около 800 млн шт изношенных банкнот. Половина из которых - номиналом от 1 до 10 грн.

"Купюры маленького номинала быстро изнашиваются. Получается, что нужно постоянно печатать их. Монеты живут дольше. С точки зрения здравого смысла, они выгоднее бумажных денег. Поэтому решил сэкономить", - говорит Gazeta.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

В одной из первых, где появились новые деньги, стала сеть McDonald's. Киевляне рассказывают, что часто получают металлические гривны на сдачу.

По словам директора ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, некоторые с опаской относится к новым металлическим гривнам. Чтобы украинцы привыкли к монетам, нужно время.

"Несколько дней назад водитель в маршрутке дал сдачу - 2 гривны бумажные и 2 гривны монетой. Купюра была сложена ​​и я не увидела там монету. Сделала водителю замечание, что не все отдал. Затем извинялась: размотала деньги, а там - новая монета. В кошельке не имею отделение для монет, следовательно бросила 2 гривны в копилку", - говорит киевлянка Алена.

Монеты гораздо компактнее за бумажные банкноты.

"Замена бумажных денег на металлические предусматривалась еще несколько лет назад. Воплотил идею в жизнь глава Нацбанка Яков Смолий. В то же время новые гривны себя уже зарекомендовали. Они все же удобнее. Когда на сдачу получаю мелкие бумажные купюры, то кошелек сразу набит. Монеты компактны - занимают меньше места. Кроме того, не портятся так быстро, как бумажные деньги", - добавляет Алексей Дорошенко.

Эксперта поддерживает Инна, продавец с Киевщины.

"К нам в магазин монеты 1 и 2 гривны умышленно не завозили. Однако люди часто рассчитываются ими. Нововведения нравится. Это гораздо удобнее. Металлические гривны занимают меньше места", - говорит она.

В течение 2019-2020 годов введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 грн. Точная дата пока не известна.

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