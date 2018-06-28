|Как украинцы привыкают к новым деньгам
|28.06.2018 06:39
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"Мы решили быть последовательными и сохранить портреты выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номинальной стоимостью одна гривна изображен портрет князя Владимира Великого, две гривны - князя Ярослава Мудрого", - рассказал директор департамента денежного обращения Нацбанка Виктор Зайвенко.
Два месяца назад ввел в обращение новые монеты 1 и 2 грн. Они постепенно заменят бумажные деньги соответствующего номинала. Специально изымать банкноты не будут. В то же время уже прекратил печатать их,передает со ссылкой на .
Плановая замена денег поможет сэкономить до 1 млрд грн на их печать. Ведь ежегодно из оборота изымают около 800 млн шт изношенных банкнот. Половина из которых - номиналом от 1 до 10 грн.
"Купюры маленького номинала быстро изнашиваются. Получается, что нужно постоянно печатать их. Монеты живут дольше. С точки зрения здравого смысла, они выгоднее бумажных денег. Поэтому решил сэкономить", - говорит Gazeta.ua президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
В одной из первых, где появились новые деньги, стала сеть McDonald's. Киевляне рассказывают, что часто получают металлические гривны на сдачу."Новыми металлическими гривнами люди рассчитываются. Но очень редко. На самом деле это совершенно не удобно. Кому интересно, чтобы в кармане звенели копейки. Кроме того, по размеру новые гривны напоминают 1 и 2 копейки - их легко перепутать", - говорит Юрий, водитель маршрутки на Бровары.
По словам директора ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, некоторые с опаской относится к новым металлическим гривнам. Чтобы украинцы привыкли к монетам, нужно время.
"Несколько дней назад водитель в маршрутке дал сдачу - 2 гривны бумажные и 2 гривны монетой. Купюра была сложена и я не увидела там монету. Сделала водителю замечание, что не все отдал. Затем извинялась: размотала деньги, а там - новая монета. В кошельке не имею отделение для монет, следовательно бросила 2 гривны в копилку", - говорит киевлянка Алена.
Монеты гораздо компактнее за бумажные банкноты.
"Замена бумажных денег на металлические предусматривалась еще несколько лет назад. Воплотил идею в жизнь глава Нацбанка Яков Смолий. В то же время новые гривны себя уже зарекомендовали. Они все же удобнее. Когда на сдачу получаю мелкие бумажные купюры, то кошелек сразу набит. Монеты компактны - занимают меньше места. Кроме того, не портятся так быстро, как бумажные деньги", - добавляет Алексей Дорошенко.
Эксперта поддерживает Инна, продавец с Киевщины.
"К нам в магазин монеты 1 и 2 гривны умышленно не завозили. Однако люди часто рассчитываются ими. Нововведения нравится. Это гораздо удобнее. Металлические гривны занимают меньше места", - говорит она.
В течение 2019-2020 годов введет в обращение монеты номиналом 5 и 10 грн. Точная дата пока не известна.