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Стильні Вікторія і Девід Бекхем вийшли у світ разом (ФОТО)
28.06.2018 06:43
Пара таки разом! На зло всім заздрісникам.

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На цей раз зіркове подружжя відвідало аукціон Sotheby's. Для виходу в світ Бекхеми вибрали чорні костюми, в яких обоє виглядали дуже ефектно. Єдине фото з заходу з'явилося на сторінці Вікторії в Instagram і зібрало сотні тисяч лайків і коментарів. Ви тільки подивіться на них: ідеальна пара!

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