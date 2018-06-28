|Стильні Вікторія і Девід Бекхем вийшли у світ разом (ФОТО)
|28.06.2018 06:43
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На цей раз зіркове подружжя відвідало аукціон Sotheby's. Для виходу в світ Бекхеми вибрали чорні костюми, в яких обоє виглядали дуже ефектно. Єдине фото з заходу з'явилося на сторінці Вікторії в Instagram і зібрало сотні тисяч лайків і коментарів. Ви тільки подивіться на них: ідеальна пара!
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