Пострадавшего в результате ДТП в Тернопольской области пятилетнего
ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сегодня 07.26 |
комментариев: Инцидент произошел близко села Озерна Зборовского
района."По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу
встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, принадлежащий Вооруженным
силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две
женщины и ребенок, в грузовике – двое военных в кабине и двое в
будке", – рассказали в полиции.Пятилетний ребенок также пострадал –
его в тяжелом состоянии доставили в больницу.Один военный обратился
к медикам с переломом ключицы.Следователи выясняют, что вынудило
женщину выехать на встречную полосу.
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