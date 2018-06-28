Пострадавшего в результате ДТП в Тернопольской области пятилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Сегодня 07.26 | комментариев: Инцидент произошел близко села Озерна Зборовского района."По предварительным данным, водитель Nisan выехала на полосу встречного движения и врезалась в ГАЗ 66, принадлежащий Вооруженным силам Украины. На момент аварии в салоне иномарки находились две женщины и ребенок, в грузовике – двое военных в кабине и двое в будке", – рассказали в полиции.Пятилетний ребенок также пострадал – его в тяжелом состоянии доставили в больницу.Один военный обратился к медикам с переломом ключицы.Следователи выясняют, что вынудило женщину выехать на встречную полосу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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