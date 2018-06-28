Оккупанты обстреливали из минометов и гранатометов позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинские военные ликвидировали 10 боевиков Фото: Міністерство оборони України / Facebook Отмечается, что украинские подразделения ликвидировали 10 боевиков и семерых ранили.Сепаратисты использовали минометы, гранатометы и пулеметы возле Станицы Луганской и Крымского (Луганская область), а также Зализного, Пивденного, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Новомихайловки, Лебединского, Водяного, Гнутово, Талаковки, Старогнатовки, Павлополя, Богдановки и Широкино (Донецкая область), говорится в сводке. https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/398141974011758 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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