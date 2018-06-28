На Житомирщине задержали пятерых участников преступной группы, подозреваемых в покушении на убийство полицейского. Злоумышленники прикрепили к автомобилю работника полиции самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением,передает со ссылкой на .

Задержанные совершали тяжкие преступления на территории трех регионов Украины. Об этом 27 июня сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"В течение весны этого года сотрудниками криминальной полиции была задокументирована преступная деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан. Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовавших на территории Киевщины, Житомирщины и Винницкой области. Их целью было завладение сденьгами, ювелирными изделиями те другими ценностями", - рассказал Князев.

В мае этого года в Киевской области сотрудники криминальной полиции задержали часть этой преступной группировки во время совершения ими аналогичного правонарушения. Те участники, которые не были задержаны, начали угрожать работникам полиции, в частности работнику управления внутренней безопасности Житомирской области и некоторым работникам криминальной полиции.

"Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Преступники решили убить работника милиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством", - добавил Сергей Князев.

За несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников. Вчера, 26 июня, сотрудники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате было выявлено вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.

По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа открыто уголовное производство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира