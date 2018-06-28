По итогам поединка третьего тура в квартете Е между Швейцарией и Коста-Рикой стали известными две пары первого раунда плей-офф чемпионата мира по футболу, сообщает .

Чтобы не зависеть от других команд, Швейцарии нужно было добыть как минимум ничью для попадания в плей-офф, и подопечные Владимира Петковича решили свою задачу, сыграв 2:2 с Коста-Рикой, что уже потеряла все шансы на продолжение борьбы в последнем туре группового этапа.

Таким образом, Швейцария прошла дальше со второго места в группе E и попала на Швецию.

Стоит отметить, что в 1/8 финала со Швецией не сыграют Лихтштайнер и Фабиан Шер, которые получили по второму предупреждению.

Добавим, что другую пару с участием команды из квартета Е составила Бразилия, которая попала на вторую команды из группы F - Мексикой.

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