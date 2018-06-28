Во время учений на немецком фрегате произошел взрыв. Видео
28.06.2018 07:04
Во время учений у берегов Норвегии на немецком фрегате Sachsen
произошел взрыв. Инцидент случился во время пуска ракеты 21 июня,
сообщает пресс-служба военно-морских сил Германии. Технических
неисправностей перед пуском не обнаружили. Кроме того, перед этим
военные запустили ракету такого же типа. В результате взрыва двое
военнослужащих получили травмы, но они были несерьезными. Судну
нанесен значительный убыток, оно вошло в порт Харстад. |
Взрыв нанес убыток судну Фото: marine.de видео Видео: Defense Daily / YouTube