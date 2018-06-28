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Во время учений на немецком фрегате произошел взрыв. Видео
28.06.2018 07:04
Во время учений у берегов Норвегии на немецком фрегате Sachsen произошел взрыв. Инцидент случился во время пуска ракеты 21 июня, сообщает пресс-служба военно-морских сил Германии. Технических неисправностей перед пуском не обнаружили. Кроме того, перед этим военные запустили ракету такого же типа. В результате взрыва двое военнослужащих получили травмы, но они были несерьезными. Судну нанесен значительный убыток, оно вошло в порт Харстад.   | Взрыв нанес убыток судну Фото: marine.de видео Видео: Defense Daily / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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