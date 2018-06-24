Немецкий МИД опубликовал фотографию всех четырех министров перед входом на виллу Борзиг, где проходит встреча.

В Берлине началась встреча "нормандской четверки"

Немецкий МИД опубликовал фотографию всех четырех министров перед входом на виллу Борзиг, где проходит встреча

фото AFP

В Берлине начались переговоры глав МИД стран "нормандской четверки" о поиске путей урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник вечером в понедельник, 11 июня.

"В Берлине стартовали Нормандские переговоры", – написал дипломат в Twitter.

В переговорах участвуют министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Германии – Хайко Маас, Франции – Жан-Ив Ле Дриан и России – Сергей Лавров. Это первая их встреча с февраля 2017 года.

В свою очередь, в МИД Германии в Twitter отметили, что мирный процесс на Донбассе требует нового импульса.

"Мирный процесс в Украине требует нового толчка: министры иностранных дел из России, Украины, Франции и Германии сейчас встречаются в Берлине. Первая встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" за более чем год", – заявили немецкие дипломаты.

Немецкий МИД опубликовал фотографию всех четырех министров перед входом на виллу Борзиг, где проходит встреча.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главы МИД стран "Нормандской четверки" планируют обсудить в первую очередь возможную миссию ООН на востоке Украины.

Отметим, по словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, следует сделать все возможное, чтобы добиться длительного прекращения огня, вывода тяжелого оружия и добиться гуманитарных улучшений для страдающих людей на Донбассе.