Саммит ЕС, собирающийся 28-29 июня в Брюсселе, может принять постановление по крушению в Украине пассажирского авиалайнера рейса MH17.

«Ожидается, что Европейский совет примет заключение о крушении рейса MH17, призывая Российскую Федерацию признать ответственность и полностью сотрудничать со всеми усилиями по установлению правды, справедливости и ответственности», – сказано в документе, распространенном между журналистов в пресс-центре Евросовета в среду.

Напомним, «Боинг-777″ авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 чел. Все они погибли.

Ранее в Совместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, заявили, что ракета класса «земля-воздух», сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, находилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

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