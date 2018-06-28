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В Иране загорелся нефтеперерабатывающий завод
28.06.2018 07:18

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в портовом городе Абадан на юго-западе Ирана, передает Reuters сообщение частного иранского новостного агентства Tasnim, информирует .

Отмечается, что в данный момент пожарные не могут справиться с возгоранием. В результате пожара, по имеющейся информации, пострадали шесть человек.

Напомним, в середине января текущего года иранский танкер “Sanchi”, на котором в течение недели после аварии пылал пожар, затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящую нефтяное пятно.

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