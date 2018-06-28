|Москаль получил должность в партии Порошенко
|28.06.2018 07:22
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Председатель Закарпатской облгосадминистрации возглавил областную организацию партии "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Его избрали на партийной конференции в Ужгороде 27 июня,передает со ссылкой на .
За Москаля проголосовали единогласно 39 членов партии, зарегистрированных на мероприятии.
Геннадия Москаля назначили на должность председателя Закарпатской 15 июля 2015 года. К этому с сентября 2014-го он работал председателем Луганской облгосадминистрации.
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