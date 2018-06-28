Председатель Закарпатской облгосадминистрации возглавил областную организацию партии "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Его избрали на партийной конференции в Ужгороде 27 июня,передает со ссылкой на .

За Москаля проголосовали единогласно 39 членов партии, зарегистрированных на мероприятии.

Геннадия Москаля назначили на должность председателя Закарпатской 15 июля 2015 года. К этому с сентября 2014-го он работал председателем Луганской облгосадминистрации.

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