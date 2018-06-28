Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции ждут от Евросоюза выработки согласованной политики, направленной на предотвращение гибели в Средиземном море мигрантов и беженцев, пытающихся добраться до европейских стран. В совместном заявлении, распространенном в среду в Женеве, МОМ и УВКБ призвали государства ЕС выработать “единые подходы” к этой проблеме на саммите, который состоится в Брюсселе 28-29 июня, передает .

Подчеркивается, что с начала 2018 года в Средиземном море погибли около тысячи мигрантов и беженцев, а общее число прибывших в Старый Свет приблизилось к 42 тысяч человек. “МОМ и УВКБ призывают Европейский союз использовать возможность, предоставленную саммитом ЕС, для нахождения новых и единых подходов к ситуации с прибывающими Средиземным морем”, — говорится в заявлении. “Критически важными как никогда” эти две организации считают “поддержку, сотрудничество и солидарность” Евросоюза с принимающими беженцев развивающихся странах.

По мнению МОМ и УВКБ, “новый подход” к миграции со стороны ЕС нужен, в частности, для того, чтобы “сделать более предсказуемой и управляемой” высадку спасенных в Средиземном море мигрантов из судов в портах европейских стран. Такое взаимодействие “должно строиться на нынешнем сотрудничества между ЕС, ООН и Африканским союзом”, отмечается в документе.

Саммит ЕС соберется в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать длится три года миграционный кризис. Это одна из самых острых проблем ЕС, во многом стала причиной решения Великобритании выйти из сообщества.

Напомним, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после завершения экстренного саммита 16 из 28 стран ЕС по миграции заявил, что главы государств и правительств ЕС могут достичь договоренности об усилении контроля внешних границ Евросоюза ради сохранения Шенгена на саммите 28-29 июня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира