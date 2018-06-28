Администрация президента США прилагает усилия для того, чтобы убедить европейские страны сохранить санкции против России. В частности, ведет переговоры с Италией.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власть президента прилагает серьезные усилия для того, чтобы убедить европейские страны сохранить санкции против России.

В частности, руководство США ведет постоянные переговоры с Италией, которая скептически относиться к санкциям.

Помпео заявил, что уверен в сохранении санкций и заявил, что на будущей встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина будет также обсуждаться тема американских выборов.

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