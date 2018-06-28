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Трамп сказал, что, вероятно, встретится с Путиным в Хельсинки
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28.06.2018 07:36
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить с
президентом России Владимиром Путиным войну в Сирии и ситуацию в
Украине. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп
назвал возможное место встречи с Путиным Фото: EPA Американский
президент отметил, что намерен обсудить с Путиным войну в Сирии и
ситуацию в Украине.7 июля 2017 года Трамп и
Путин встретились впервые, это произошло на полях саммита
G20 в Гамбурге. Переговоры продолжались 2 часа 20
минут вместо запланированных 35 минут. Тогдашний
госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал, что между президентами
была "позитивная химия". Результатом переговоров стало, в
частности, согласование режима прекращения огня на юго-западе
Сирии, а также договоренность создать постоянный канал
общения по вопросам урегулирования конфликта в Украине.5 ноября
2017 года Трамп заявлял, что ожидает встречи с Путиным в
рамках своего турне по странам Азии, но 10 ноября спикер
администрации президента США Сара Сандерс сообщила,
что встречи не будет, так как произошла нестыковка в
расписании.10 ноября лидеры США и России встретились и кратко
пообщались на саммите Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества. Они стояли рядом во время церемонии
фотографирования в национальных костюмах. Когда Трамп подошел,
главы государств обменялись рукопожатиями и несколькими фразами.1
июня источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом
доме готовят встречу Трампа с Путиным, однако президент США
сосредоточен на переговорах с северокорейским лидером Ким Чен
Ыном.7 июня издание The Wall Street Journal со ссылкой на
источник в Европейском союзе сообщило, что Путин во время визита в
Австрию просил канцлера страны Себастьяна
Курца посодействовать в организации встречи с Трампом.15 июня
Трамп заявлял, что может встретиться с Путиным в июле, но
даты и места встречи не называл. Газета The Washington Post
сообщала, что встреча может пройти во время саммита НАТО.21
июня британское издание The Times сообщало, что встреча Трампа
с Путиным может пройти в Вене до саммита НАТО (11–12 июля) и
визита Трампа в Великобританию (13 июля) или после. По мнению
собеседников издания, встреча перед саммитом могла бы вызвать
"смятение и тревогу" и стала бы "очень негативным"
событием.Австрийская пресса предполагала, что саммит
США – Россия пройдет в Вене 15 июля.26
июня Politico со ссылкой на источник сообщило, что
столица Финляндии рассматривается в качестве возможного места
встречи Путина и Трампа. В канцелярии финского президента Саули
Нийнисте заявили, что Финляндия готова предложить свои
услуги по проведению на ее территории встречи американского и
российского лидеров.27 июня советник президента США по вопросам
нацбезопасности Джон Болтон встретился с Путиным, они
договорились о месте и дате переговоров российского лидера с
Трампом. Помощник Путина Юрий Ушаков сказал, что об этом сообщат 28
июня.
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