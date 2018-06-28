уделяют особое внимание тому, чтобы выборы 2019 году в Украине были свободными и прошли без внешнего вмешательства.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря Джон Салливан украинским журналистам в Копенгагене,передает со ссылкой на .

" очень заинтересованы в том, чтобы выборы прошли свободно, честно и, что важно - без внешнего вмешательства. Результаты выборов должны представлять мнение украинских граждан, и это самое важное", - заявил он.

В Вашингтоне есть основания ожидать попыток России вмешаться в процесс выборов.

"Есть история внешнего вмешательства в дела Украины, преимущественно со стороны России. С другой стороны, мы видим вмешательство в выборы в других странах. Все это, конечно же, дает нам основания для беспокойства", - заявил американский чиновник.

Следующие выборы президента должны состояться в марте 2019-го, парламента - в октябре того же года.

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