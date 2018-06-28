В соответствие с вступившим в силу законом, Кабмин должен обеспечить финансирование образование Высшего антикоррупционного суда и его деятельность за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год. Закон о создании антикоррупционного суда вступил в силу 28 июня Фото: president.gov.ua Рада приняла законопроект №8497 21 июня, на следующий день его подписал спикер парламента Андрей Парубий. Президент Украині Петр Порошенко поставил свою подпись под законодательным актом 26 июня.27 июня, его опубликовали в парламентском издании "Голос України". Закон вступает в силу на следующий день после публикации.Документ предусматривает создание ВАКС в Киеве. Кабмин должен обеспечить финансирование образование суда и его деятельность за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины на 2018 год.7 июня Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" во втором чтении. 11 июня Порошенко подписал законодательный акт.13 июня документ опубликовало издание Верховной Рады "Голос України". 14 июня закон вступил в силу. В документе указано, что Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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