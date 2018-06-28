Первым этапом работы по блокировке каналов перемещения оружия с Донбасса в мирные области Украины стало реформирование блокпостов в Донецкой и Луганской областях, отметил глава Нацполиции Украины Сергей Князев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Князев: Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области Фото: npu.gov.ua "Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция продолжит внедрение современных технических решений", – сказал Князев.Он отметил, что первым этапом этой работы стало реформирование блокпостов в Донецкой и Луганской областях."Количество стационарных блокпостов уменьшено. В то же время благодаря этому увеличено количество мобильных постов. Это позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных пунктах и повысить уровень безопасности граждан", – говорится в сообщении.В полиции добавили, что модернизировали четыре блокпоста, остальные планируют обустроить в ближайшее время.В сентябре 2017 года глава киевской полиции Андрей Крищенко сообщал, что правоохранители в столице "фактически каждую неделю изымают от нескольких штук до десятков гранат, а также пистолеты".Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью INSIDER, которое вышло 25 июня, заявил, что за последние четыре года в Украине открыто более 40 тыс. уголовных производств о незаконном обороте оружия. По его мнению, оружие попало в ряд регионов Украины из зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе."Обычно статистика отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия "гуляет" за пределами права", – сказал Матиос. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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