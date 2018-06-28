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Князев заявил, что перемещение оружия с Донбасса будет блокироваться с помощью современных технических решений
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28.06.2018 07:59
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Первым этапом работы по блокировке каналов перемещения оружия с
Донбасса в мирные области Украины стало реформирование блокпостов в
Донецкой и Луганской областях, отметил глава Нацполиции Украины
Сергей Князев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Князев: Необходимы совместные усилия всех сил, задействованных
в ООС, чтобы блокировать каналы трафика нелегального оружия в
мирные области Фото: npu.gov.ua "Необходимы совместные усилия всех
сил, задействованных в ООС, чтобы блокировать каналы трафика
нелегального оружия в мирные области. Со своей стороны полиция
продолжит внедрение современных технических решений", – сказал
Князев.Он отметил, что первым этапом этой работы стало
реформирование блокпостов в Донецкой и Луганской
областях."Количество стационарных блокпостов уменьшено. В то же
время благодаря этому увеличено количество мобильных постов. Это
позволило увеличить полицейское присутствие в отдаленных населенных
пунктах и повысить уровень безопасности граждан", – говорится
в сообщении.В полиции добавили, что модернизировали четыре
блокпоста, остальные планируют обустроить в ближайшее время.В
сентябре 2017 года глава киевской полиции Андрей Крищенко
сообщал, что правоохранители в столице "фактически каждую
неделю изымают от нескольких штук до десятков гранат, а также
пистолеты".Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в
интервью INSIDER, которое вышло 25 июня, заявил, что за
последние четыре года в Украине открыто более 40 тыс. уголовных
производств о незаконном обороте оружия. По его мнению, оружие
попало в ряд регионов Украины из зоны проведения
антитеррористической операции на Донбассе."Обычно статистика
отражает лишь 10% оружия, которое "гуляет" в государстве. Так что у
нас 400 тыс. единиц неучтенного оружия "гуляет" за пределами
права", – сказал Матиос.
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