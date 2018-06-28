В Лондоне опасаются, что возможные договоренности президентов России и США подорвут позиции НАТО. Это приведет к снижению обороноспособности стран альянса.

Как пишет газета The Times, в правительстве Великобритании звучат опасения, что по итогам предстоящей встречи Трампа и Путина Вашингтон может сократить объем своих военных обязательств перед Европой. Это приведет к снижению обороноспособности стран альянса и может спровоцировать «экзистенциальный кризис» для НАТО, опирающегося на военную сила США, уверены в Лондоне.

Еще одной причиной беспокойства называется возможное неучастие Вооруженных сил США в запланированных военных учениях НАТО в целях экономии бюджета. В альянсе также не исключают вариант, по которому Трамп попытается повторить свое «мирное соглашение», заключенное с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Кроме того, пишет газета, в Лондоне обеспокоены тем, что Трамп может признать Крым частью России и пересмотреть политику санкций.

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