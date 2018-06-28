|В лобовом столкновении погибла вся семья
|28.06.2018 08:06
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Вблизи села Солонцы Алешковского района Херсонщины лоб в лоб столкнулись Тoyota и "Газель".,передает со ссылкой на .
Оба транспортных средства превратились в груду металла. В легковушке погибла семья, сообщил заместитель начальника отдела следственного управления областного полиции Евгений Шаталов.
"Предварительно установлено, что 64-летний водитель автомобиля Toyоta выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым микроавтобусом "Газель", под управлением 39-летнего мужчины. В результате водитель, его 59-летняя жена и их 39-летний сын погибли на месте. Водитель автомобиля "Газель" доставлен в реанимационное отделение Голопристанской больницы", - рассказал Шаталов.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения открытое уголовное производство. Проводятся следственные действия.
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