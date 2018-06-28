Власти Норвегии сообщили о готовности страны принять 15 мигрантов из судна Lifeline. Об этом сообщает со ссылкой на телекомпанию NRK.

“В свете сложной гуманитарной ситуации и из солидарности с европейскими партнерами Норвегия окажет помощь Мальте. Вызовы миграции требуют принятия мер на европейском уровне, и сейчас мы способствуем общеевропейскому решению ситуации в ответ на острую проблему”, — заявила глава МВД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, слова которой приводятся в сообщении правительства.

В Кабмине отметили, что “15 мигрантов будут включены в ежегодную квоту, которая прописана в бюджете” страны. Всего в этом году Норвегия планировала принять по квоте 2120 человек, в том числе 1 тыс. беженцев из Конго и 700 — из Сирии.

Ранее правительство Мальты позволил судну неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся более 200 беженцев, зайти в порт острова. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург также примут мигрантов.

Напомним, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после завершения экстренного саммита 16 из 28 стран ЕС по миграции заявил, что главы государств и правительств ЕС могут достичь договоренности об усилении контроля внешних границ Евросоюза ради сохранения Шенгена на саммите 28-29 июня.

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