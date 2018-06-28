В четверг, 28 июня, в Иране произошел пожар на Абаданском нефтехимическом комплексе, в результате чего его часть была сожжена. Об этом сообщает Tasnim .

Инцидент произошел в городе Абадан, расположенном в юго-западной части страны. Из-за возгорания пострадали шесть человек, их уже госпитализировали в больницу имени Имама Хомейни в Абадане.

Отмечается, что в ликвидации огня на нефтеперерабатывающем заводе участвовали все пожарные Абадана.

Напомним, что завод в Абадане является старейшим в нефтедобывающей провинции Хузестан.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в понедельник, 25 июня, в Калифорнии, в результате сильных лесных пожаров, эвакуируют сотни людей . Кроме того, указано, что американский штат страдает одновременно от четырех лесных пожаров.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира