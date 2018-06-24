Госпогранслужбу Украины переоснастили оружием разной мощности, в том числе тяжелым вооружением, заявил президент Украины Петр Порошенко в понедельник в Черкассах.

Глава государства прибыл в Черкасскую область с рабочим визитом.

"Президент акцентировал внимание на том, что много сделано для переоснащения Государственной пограничной службы вооружением и техникой. Речь идет о крупнокалиберных снайперских винтовках, станковых и переносных гранатометах, ПЗРК Игла, зенитных установок и разного калибра пулеметов, БТРы, Кразы и бронированные Кугуары", - сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил Порошенко, "на Государственную пограничную службу будет возложена одна из важнейших задач в ее истории - вместе с международными наблюдателями из ОБСЕ восстановить контроль за всей линией государственной границы в наиболее проблемных пунктах на украино-российской границе".

Сегодня президент Украины сообщил, что в ходе антитеррористической операции погибли 60 пограничников. Он уточнил, что между погибших было 12 служащих учебного центра Госпогранслужбы.

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