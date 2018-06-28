|Помощника нардепа Мамчура, устроившего стрельбу на стадионе в Вишневом, арестовали на два месяца
|28.06.2018 08:14
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По данным следствия, 26 июня Штанько, находясь в нетрезвом состоянии, из травматического пистолета ранил парня 14 лет. Инцидент произошел на стадионе в центре Вишневого, где в этот момент находилось около 60–70 человек, большая часть – дети, у которых были занятия по футболу.Стрелявшего задержали на месте происшествия. Общественное формирование "Департамент охраны" уточняло, что Штанько "вел себя вызывающе, ругался нецензурными словами, всех увольнял и говорил, что ему ничего не будет, потому что он помощник депутата".Нардеп Мамчур принес извинения за "позорный поступок" помощника и пообещал его уволить.Позже полиция сообщила, что ранение пострадавшего парня оказалось несерьезным.
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