43-летнему помощнику народного депутата от Блока Петра Порошенко Юлия Мамчура Олегу Штанько грозит до семи лет заключения за то, что он в Вишневом Киевской области ранил из травматического пистолета 14-летнего парня. По данным полиции, Штанько во время инцидента находился в нетрезвом состоянии Фото: ГФ Департамент охорони / Facebook После того как будут получены результаты всех экспертиз, преступник предстанет перед судом. 43-летнему мужчине грозит лишение свободы от трех до семи лет. https://www.facebook.com/pol.kievregion/posts/1796011980453966 По данным следствия, 26 июня Штанько, находясь в нетрезвом состоянии, из травматического пистолета ранил парня 14 лет. Инцидент произошел на стадионе в центре Вишневого, где в этот момент находилось около 60–70 человек, большая часть – дети, у которых были занятия по футболу.Стрелявшего задержали на месте происшествия. Общественное формирование "Департамент охраны" уточняло, что Штанько "вел себя вызывающе, ругался нецензурными словами, всех увольнял и говорил, что ему ничего не будет, потому что он помощник депутата".Нардеп Мамчур принес извинения за "позорный поступок" помощника и пообещал его уволить.Позже полиция сообщила, что ранение пострадавшего парня оказалось несерьезным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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