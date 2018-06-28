Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отправилась в колонию, где отбывает наказание украинский политзаключенный Олег Сенцов. Об этом она написала в своем Facebook, передает

"Я отмечать День Конституции в Лабытнанги. Уже на полпути к колонии, где отбывает наказание Олег Сенцов", - написала Л.Денисова.

Она также добавила, что летела одним рейсом с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

"По прилету, к сожалению, Татьяна не захотела ехать со мной одной машиной, осталась на поле... Наверное, ждать какое-то решение (разница во времени 2 часа)", - сообщила Уполномоченный ВР.

Как сообщал Денисова попросила главу администрации Путина предоставить ей встречу с украинскими политзаключенными.

Напомним, 15 июня украинского омбудсмена не пустили в колонию, где содержится украинский режиссер Олег Сенцов.

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