Известный американский актер и музыкант Джаред Лето снимется в фильме "Морбиус", сюжет которого рассказывает об одном из злодеев вселенной комиксов про Человека-паука. Об этом сообщает Variety .

Джаред Лето принял окончательно решение о съемках в фильме после того, как встретился со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать Морбиуса. Он хотел лично убедиться в том, что фильм сделают "в верном ключе".

В настоящее время дата выхода фильма на экраны неизвестна.

Как сообщал svodka.net ранее, известный американский музыкант и актер Джаред Лето снимется в роли Джокера в сольном фильме о культовом персонаже из киновселенной DC. Warner Bros. хочет запустить целую серию проектов о персонажах "Отряда самоубийц", начав с сольного фильма о Джокере.

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